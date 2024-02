Ojciec Małgorzaty Rozenek szczerze o jej związkach. Tak reaguje na zięcia o "złej sławie"

W rozmowie podjęto temat miłosnych perypetii Małgorzaty Rozenek-Majdan. Stanisława Kostrzewskiego zapytano o to, co myślał, gdy usłyszał, że jego córka spotka się z Radosławem. Miał on wówczas nie najlepszą reputację, był znany z licznych romansów i imprez.