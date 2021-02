Ojciec Nicki Minaj nie żyje. Sprawca jest ciągle na wolności

Do zdarzenia doszło ok. godz. 18 czasu lokalnego. Robert Maraj przechodził przez ulicę i został potrącony przez samochód. Kierowca nie udzielił mężczyźnie pomocy, nie pozostał też na miejscu zdarzenia. Policja z okręgu Nassau prosi świadków o pomoc w ustaleniu sprawcy.

Maraj został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym, niestety obrażenia były zbyt poważne, by dało się go uratować. Miał 64 lata,