Oszukał Kościół. Po latach znowu wziął ślub przed ołtarzem

"Taniec z gwiazdami": byli parą w życiu i na parkiecie

- Stwierdziłem, że może napisać co chce, że jestem gejem, to od razu dadzą nam ten rozwód. Dobrze to załatwiła, skutecznie – wyznał 61-latek. - Nigdy nie myślałem, że taki rozwód będzie mi potrzebny, a jednak się przydał, bo z moją drugą żoną Magdą wziąłem ślub kościelny.