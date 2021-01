Okradł Kim Kardashian i czeka na rozprawę. Teraz szydzi ze swojej ofiary

Do zdarzenia doszło 2 października 2016 r. w paryskim Hôtel de Pourtalès. Kim opowiadała o tym ostatnio w programie Davida Lettermana na Netfliksie, i choć minęły ponad cztery lata, gwiazda nadal musiała ocierać łzy i nie potrafiła ukryć zdenerwowania. Z jej relacji wynika, że do pokoju hotelowego, gdzie przebywała wyłącznie z sekretarką, wtargnęło pięciu mężczyzn w mundurach policyjnych. Złodzieje mieli jej przystawić broń do głowy, związać i zakneblować.