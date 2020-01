Ola Ciupa nie ustaje w boju. Znów uwodzi w bikini

Ola Ciupa jest najlepszym przykładem na to, jak w zrobić karierę w show-biznesie. Zaczęło się od ubijania masła w słynnym teledysku Donatana i już została okrzyknięta jego Słowianką. Dalej poszło już z górki. Zaproszenia na czerwony dywan, sesje zdjęciowe i imprezy z udziałem celebrytów. Gdy słuch o niej nieco zaginął, a jej miejsce przed fotoreporterami zajęły kolejne żądne kariery modelki, Ciupa zaczęła podbijać Instagram. I trwa to do dziś. Zresztą, z ogromnym powodzeniem. Zobaczcie sami!