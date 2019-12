Ola Ciupa w świątecznej stylizacji. Sporo odsłoniła

Ola Ciupa dołączyła do grona gwiazd życzących swoim fanom Wesołych Świąt. Jednak ich uwagę bardziej przyciągnęła świąteczna stylizacja celebrytki.

"Żebyśmy byli z tymi, z którymi chcemy być.

Żebyśmy byli tam, gdzie nam najlepiej.

Żebyśmy ułatwiali zamiast komplikować.

Żebyśmy szanowali innych. I siebie.

Żebyśmy nie oceniali. Bo każdy medal ma dwie strony, a każdy kij ma dwa końce

Żebyśmy umieli prawdzie spojrzeć prosto w oczy.

Żebyśmy cieszyli się z tego, co mamy. A nie smucili tym, co moglibyśmy mieć.

Żebyśmy słuchali tak, aby usłyszeć.

I życie. Żeby nie przeciekało nam między palcami.

Żebyśmy zawsze dostrzegali. Magię w chlebie powszednim.

Żebyśmy znaleźli. Znaleźli to, czego szukamy” - marzy Ola Ciupa.