Ola Kwaśniewska i Maja Ostaszewska podsumowują mądrości prezesa. Mocno i w punkt

- To jest obraźliwe wobec kobiet, które z różnych powodów nie mają dzieci. Czasem jest to ich wybór, czasem jest to związane z ich zdrowiem, bezpieczeństwem, sytuacją życiową. To było też obraźliwe wobec osób, które chorują na chorobę alkoholową. Jak można mówić takie bzdury, wyssane z palca opowieści, ile czasu trzeba pić, żeby wpaść w chorobę alkoholową - rozwinęła wypowiedź aktorka dla Jastrząb Post.