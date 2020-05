Ola Nowak obchodzi urodziny. Skończyła 25 lat

Choć Ola Nowak zgarnia sporo hejtu, to niezaprzeczalnie jest jedną z najpopularniejszych influenecerek w Polsce. Na Instagramie obserwuje ją ponad 1,3 miliona osób. Trzeba przyznać, że jest to imponujący wynik. Ola jednak nie zaczęła swojej kariery od Instagrama. Pierwszy raz pokazała się widzom na platformie YouTube, gdzie współtworzyła kanał BEKSY. Jakiś czas temu powiadomiła swoich fanów, że ten rozdział w jej życiu jest już zamknięty. Widzowie jednak zostali, a Ola chętnie dzieli się z nimi szczegółami ze swojego życia.

Ola Nowak wpuszcza obserwatorów do swojego życia, pokazując im dość sporo szczegółów. Nic więc dziwnego, że na jej instagramowym profilu pojawiła się urodzinowa fotka. Influencerka świętowała ten wyjątkowy dzień w absolutnie przepięknym wnętrzu swojego mieszkania. Nie mogło również zabraknąć kolorowych dekoracji - balony, kwiaty, piękny tort. Urodziny w stylu prawdziwej księżniczki!

Z okazji urodzin Ola Nowak postanowiła podzielić się ze swoimi fanami ważnym spostrzeżeniem. "Dziś stuknął mi kolejny rok... Co śmieszne, zawsze bałam się „dorosłości” i płakałam, że nie chcę dorastać. Dziś płaczę, ale ze szczęścia, bo jestem osobą, którą zawsze chciałam być! Jestem zdrowa, mam najwspanialszą rodzinę i prawdziwych przyjaciół. Ponad MILION osób codziennie wspiera i śledzi moje życie, zwiedziłam kilkadziesiąt miejsc na całym świecie, spełniam po kolei wszystkie swoje marzenia, mam piękne mieszkanie i pracę, którą kocham. 25 lat to w moim odczuciu już dość sporo" - napisała. Najważniejsze zostawiła jednak na koniec - "Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem SZCZĘŚLIWA i dumna z tego wszystkiego!". Cieszymy się, że Ola Nowak docenia każdą chwilę, jak również swoich obserwatorów, którzy przyczynili się do jej sukcesu.