Ola Nowak pod palmami. Nie tak to sobie wyobrażała

Ola Nowak doszła do wniosku, że nie warto czekać na możliwość wyjazdu w tropiki, skoro idealne warunki do odpoczynku może stworzyć we własnym domu. Na instagramowym profilu influencerki pojawiło się zdjęcie, na którym jest ubrana w biały kostium kąpielowy, a obok niej leże olbrzymi liść. Nie jest to, co prawda, to samo, co egzotyczna plaża, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Ola Nowak pokazała swoim fanom, że i na miejscu można zaznać rajskiego odpoczynku.