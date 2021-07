Ola Szwed przeżyła straszne chwile. Zniknął jej ukochany piesek

Ola Szwed właśnie przekonała się na własnej skórze, co to znaczy stracić ukochane zwierzę. Gwiazda od jakiegoś czasu dzieli się w sieci zdjęciami swoich psów, a ich wspólne fotki nie pozostawiają miejsca na złudzenia - właścicielka i jej pupile są do siebie naprawdę mocno przywiązani.