Ola Żebrowska pokazała swojego "Brada Pitta". Czyli wiecznie młodego męża

Michał i Aleksandra Żebrowscy to nie tylko jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie, ale także jedna z bardziej wpływowych. Małżonkowie nie kryją swoich poglądów i nie raz zabierają głos w palących społeczeństwo kwestiach. Dalecy są jednak od pełnienia roli wyroczni. Niejednokrotnie nawet zdarza się, że do szeroko omawianego tematu dorzucają trzy grosze we właściwym dla siebie bardzo dowcipnym stylu, często rozładowując atmosferę w sieci.