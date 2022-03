Ola Żebrowska spodziewa się dziecka. Zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów

Ola Żebrowska niebawem powita na świecie czwarte dziecko. Żona Michała Żebrowskiego zaskoczyła wszystkich wiadomością o ciąży, którą przekazała we właściwym dla siebie, dowcipnym stylu. "To nie COVID, to Michał" – pisała pod zdjęciem testu ciążowego. Tym, którzy się dziwili, że pochwaliła się ciążą we wczesnym stadium, dość szybko wytrąciła argumenty. Teraz publikuje zdjęcia, na których pozuje z dość wydatnym brzuszkiem.