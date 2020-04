Ola Żuraw chwali się metamorfozą. To nie było łatwe

Ola Żuraw była jedną z największych nadziei "Top Model". Choć może nie wyglądała jak typowa modelka, to jednak szybko pokazała swój potencjał i zyskała sporą sympatię widzów. Programu nie udało jej się wygrać, lecz nie zmienia to faktu, że jej uroda z całą pewnością zasługuje na podziw. Nie tylko ładna twarz, ale i ciało godne pozazdroszczenia są częstym obiektem komplementów. Fani Żuraw nie ukrywają, że są pod wrażeniem tego, jak wygląda.

Okazuje się, że sylwetka, którą teraz Ola Żuraw może się pochwalić, jest efektem ciężkiej pracy. Na instagramowym profilu modelki pojawił się wymowny post. "112 kg w dniu porodu" - wyznała Żuraw. "Pamiętam, jak prosiłam położną, by nie informowała mnie ile pokazała waga... Tyłam na potęgę i jadłam na potęgę, regulując sobie nastrój jedzeniem. Zajadałam największy stres w życiu, i może Was to zdziwić, ale najmniej stresowałam się przyjściem Apolonii na świat, tyle złego wydarzyło się w tamtym czasie" - dodała. Któż nie zna uczucia, w którym tylko kawałek czekolady pozwala na chwilę odprężenia? Jak pokazuje przykład Oli, da się wyjść i z takiego dołka - wystarczy tylko chcieć: "Znowu kilka miesięcy zajęło mi znalezienie pionu i bycie bohaterem i reżyserem swojej historii, a piękniejsze ciało jest tylko dopełnieniem ogromnej pracy nad sobą, jaką wkładam będąc w regularnej terapii psychoanalitycznej. Zaczęłam od naprawienia swojej głowy, a za nią poszło moje ciało. Miałam brzuch cięty 3 razy, trochę się wstydzę, że jest krzywy. Niemniej to ja i kocham ciało, które będzie ze mną do końca życia"