Ola Żuraw o byciu matką. Zaskakujące słowa

Ola Żuraw zdobyła popularność jako uczestniczka "Top Model". Dziś niewiele w niej z modelki. Choć wciąż wygląda świetnie, skupia się głównie na opiece nad córką. Nie jest jednak stereotypową matką.

Ola Żuraw, choć nigdy nie wyglądała jak typowa modelka, była jedną z największych nadziei "Top Model". Piękna, pewna siebie, mająca własne zdanie - widzowie programu szybko ją pokochali. Co prawda nie udało jej się zwyciężyć, ale sam udział w show wiele jej dał. Przede wszystkim zyskała fanów, którzy wciąż śledzą jej poczynania, chociaż jej życie na przestrzeni kilku lat uległo diametralnej zmianie. Ola Żuraw nie stara się przebić do świata modelingu - ma teraz zupełnie inne priorytety. Jakiś czas temu została matką, a teraz otacza opieką swoją córkę.

Mimo wielu obowiązków Ola Żuraw daje z siebie wszystko, by jak najlepiej zająć się małą Apolonią. Zwraca uwagę jednak nie tylko na dziecko, ale i na siebie.

Jak sama przyznała, oprócz tego, że jest matką, która poświęca się dla dziecka, jest przede wszystkim niezależną kobietą. Nie oznacza to jednak, że jest ideałem. Co więcej, wcale na idealną nie pozuje. Sama przyznaje się do błędów i niedoskonałości.