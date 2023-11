Olaf Lubaszenko wrócił z planu zdjęciowego do hotelu. "Czekała na mnie walizka i zakaz wstępu"

- Z dwoma filmowcami byliśmy razem w łódzkim Spatifie. Po zamknięciu panom udało się kupić wino i ja mówię, że zapraszam do hotelu, w którym mieszkam. Na górze zorientowaliśmy się, że nie ma korkociągu, chyba nawet poszedłem do recepcji. Zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, a jeden z nich słyszał o sposobie na otwarcie butelki. Owija się ją ręcznikiem i odbija się o ścianę - opowiadał aktor.