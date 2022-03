Oleg Sawkin z "Na Wspólnej" zwrócił się do Polaków

- Chcę podziękować całej Polsce za to, co robicie dla nas – mówił. – Chcę podziękować rządowi, a także prezydentom: Warszawy, Krakowa i innych miast Polski, którzy przyjmują naszych ludzi do swoich domów. Jesteście niesamowici. Przyjmujecie nas jak rodaków. Dajecie nam jedzenie, napoje, wszystko. Dajecie swoje serce, co jest najważniejsze. Wy jesteście niesamowici. Jesteście naszymi prawdziwymi braćmi i siostrami. Ukraina nigdy nie zapomni tego, co Polska zrobiła dla nas w tym strasznym czasie. Dziękujemy.