Olek Sikora robi zawrotną karierę w TVP. Opowiedział o chorobie mamy

Aleksander Sikora od kilku miesięcy wyrasta na gwiazdę TVP. Młody dziennikarz prowadzi " Pytanie na śniadanie ", a ostatnio wystąpił w "Dance, Dance, Dance" . Widownia, która go uwielbia, nie wie o nim zbyt dużo. W najnowszym wywiadzie reporter uchylił rąbka tajemnicy ze swojego życia prywatnego.

Rodzice Olka Sikory bardzo poważnie traktowali jego pasję. Nagrywali go, gdy wcielał się w rolę prezentera telewizyjnego. Gdy miał 9 lat, zapisali go na zajęcia w Teatrze Muzycznym. Udzielał się tam aż do matury. Choroba mamy sprawiła, że musiał szybko dojrzeć.