Olga Bończyk nigdy nie chciała być matką. "To mój świadomy wybór"

Aktorka i wokalistka zawdzięcza swoje nazwisko pierwszemu mężowi, Jackowi Bończykowi, z którym rozwiodła się po siedmiu latach. Później przez dwa lata była żoną dziennikarza radiowej Trójki Tomasza Gorazdowskiego, ale on także nie okazał się być "tym jedynym". W najnowszym wywiadzie dla "Dobrego Tygodnia" Bończyk mówi, że szukanie partnera nie jest teraz dla niej priorytetem. – Sama niczego nie inicjuję, nie czekam na miłość. Może tak jest lepiej po prostu...? – wyznaje aktorka.

Bończyk dodaje, że choć nie ma u jej boku mężczyzny, to nie narzeka na samotność. - Przede wszystkim lubię siebie. Jestem sama, ale nie samotna. To wiem na pewno. (…) Powiem nawet szczerze, że jakoś nie tęsknię za tym, żeby prać komuś skarpetki, żeby druga osoba koniecznie czekała na mnie co wieczór – dodaje 52-latka.