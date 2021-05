Olga Frycz wyleciała na Malediwy. Wyznała fanom, że nie ma już partnera

Co ciekawe, podczas Q&A Frycz wypowiedziała się także na temat kontaktu ze swoim byłym partnerem Grzegorz Sobieszkiem, ojcem jej 3-letniej córki. Przyznała, że bardzo się lubią i mają ogromny szacunek do siebie. Przede wszystkim zależy im na szczęściu Heleny. – Jak u nas jest dobrze, to dziecko jest szczęśliwe. Więc polecam takie kontakty – wyznała.