Olga Frycz pokazała brata. Jest kompozytorem

Olga Frycz to córka Jana Frycza, której wróżono wielką karierę. Gwiazda była trzykrotnie nominowana do Orłów — po raz pierwszy w 2002 r. za role drugoplanowe w filmach "Boże skrawki" i "Weiser" oraz w 2011 r. w kategorii "Najlepsza główna rola kobieca" w filmie "Wszystko, co kocham". Od kilku lat jednak aktorka jest mniej aktywna zawodowo.