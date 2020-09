Gdy weszła do sklepu, zamarli. Wszyscy patrzyli tylko na nią

Niedawno trafiła na okładkę "Vivy!", gdzie pojawił się także jej wywiad. Oczywiście młoda dziewczyna nie ma jeszcze zbyt wiele do przekazania szerszemu gronu czytelników , więc mówiła o znanej mamie, która odeszła, i o swoich planach, i marzeniach na przyszłość. Dowiedzieliśmy się, że chce iść w ślady Ani Przybylskiej i także zostać aktorką.

Zanim to nastąpi, ma szansę zostać celebrytką ogrzewającą się w blasku fleszy. W Gdańsku na otwarciu sklepu z odzieżą znanej marki czuła się jak ryba w wodzie. Chętnie pozowała do zdjęć i widać, że sprawia jej to dużą przyjemność.