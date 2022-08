Oliwia Bieniuk odpowiada na pytanie o odważne zdjęcia. 19-latka lubi się pokazać

Bieniuk zorganizowała ostatnio na swoim profilu sesję pytań i odpowiedzi. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że na koniec wakacji wybiera się do Grecji, a później czeka ją wyprowadzka do Warszawy. Oliwia dostała się bowiem do szkoły filmowej i jak zapowiadała już jakiś czas temu, chce pójść w zawodowe ślady mamy.