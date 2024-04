Oliwia Bieniuk pokazała nieprzyjemną wiadomość. Internautka wspomniała Annę Przybylską

Oliwia Bieniuk to jedna z trzech pociech, których doczekali się razem Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk. Choć Polska usłyszała o 21-letniej dziś celebrytce dzięki jej znanym rodzicom, ta od dłuższego czasu pracuje na własne nazwisko. Bieniuk od kilku lat rozwija karierę w modelingu, co rusz dzieląc się efektami kolejnych sesji z instagramowymi obserwatorami. Początkująca celebrytka ma też na koncie występy w popularnych telewizyjnych programach - Oliwia zagrała w serialu "Gliniarze", wzięła też udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie dotarła do półfinału.