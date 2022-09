Oliwia Bieniuk pozuje na siłowni. Odsłoniła brzuch

Bieniuk, która dorastała w blasku fleszy i w cieniu nieżyjącej mamy, teraz, jako dorosła już osoba, jest krytykowana przez internautów. Zwłaszcza gdy zamieszcza na Instagramie swoje zdjęcia w bikini. Wygląda jednak na to, że córka zmarłej gwiazdy niewiele robi sobie z negatywnych komentarzy zamieszczanych na swój temat w sieci i wciąż pokazuje to, na co ma ochotę.