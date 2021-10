Oliwia Bieniuk żyje bez przepychu. Za wszystko płaci sama

Jednak występ w programie Polsatu to dla Oliwii Bieniuk nie tylko okazja, by dać się poznać widzom i nauczyć tańca. To także nauka samodzielnego życia na własny rachunek. W rozmowie z "Twoim Imperium", Oliwia podkreśliła, że w stolicy utrzymuje się sama i roztropniej planuje wydatki.