Oliwia Miśkiewicz i jej nowy chłopak. Te zdjęcia pobudzają wyobraźnię.

Związek z Maćkiem Szewczykiem to już przeszłość. Oliwia rozstała się z poznanym w "Love Island" byłym partnerem w niezbyt miłej atmosferze, a festiwal wzajemnych oskarżeń trwał przez naprawdę długi czas. W końcu jednak udało im się zakopać topór wojenny, oboje poszli w swoją stronę. Maciek skupił się na sporcie, Oliwia zaś deklarowała, że to będzie to czas tylko dla niej. Miał być rozwój osobisty i szukanie siebie, a wyszedł nowy związek. I choć opinie o tym związku, wydaje się, że miłość kwitnie w najlepsze.