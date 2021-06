Oliwia Miśkiewicz nie chce być matką? "Macierzyństwo nie jest dla mnie"

Modelka szybko jednak przerwała te radosne wyznania. Napisała coś, czym zaskoczyła fanów: "Wiem, że macierzyństwo nie jest dla mnie. "Tabu" w Polsce. Wiele z Was do mnie pisze, że macie problem, żeby swobodnie się na ten temat wypowiadać i zawsze słyszycie ten sam tekst "Kto Ci poda szklankę wody jak będziesz stara?"... Standard. Fajne jest to, że powoli to się zmienia, ten stereotyp, że każda kobieta ma być matką i żoną" - napisała.