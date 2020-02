"Ona by tak chciała" dla dzieci z nowotworem. Przygotujcie chusteczki

Ronnie Ferrari zyskał sławę za sprawą popularnej piosenki disco. Jego imprezowy utwór stał się coverem w bardzo smutnym, ale i pokrzepiającym wydaniu.

Niecodzienny cover powstał z udziałem osób z grupy PASSIO. Wraz z nastoletnim pacjentem oddziału onkologicznego stworzyli utwór "Ona by tak chciała, bym był zdrowy". Adresatką refrenu jest szpitalna pielęgniarka, która "by tak chciała, wkłuć ten wenflon, dać kroplówkę z lekiem zwanym Mesą, ona by tak chciała, bym był zdrowy, żebym poszedł, nie zawracał głowy".