Ona ma 36 lat, on 57. Romansują ze sobą? Skomentowała doniesienia

Andra Day podczas rozdania BET Awards wyglądała olśniewająco. Do domu wróciła z nagrodą dla najlepszej aktorki, więc ten wieczór nie mógł zakończyć się lepiej. Podczas spaceru po czerwonym dywanie Day rozmawiała z mediami - nie tylko o swojej karierze, nie tylko o filmie "The United States vs. Billie Holiday", w którym wcieliła się w legendarną wokalistkę, ale i o domniemanym romansie z bożyszczem kobiet Bradem Pittem.