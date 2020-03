Open’er Festival 2020: The Cure wystąpi w Gdyni. Kultowy zespół kolejnym headlinerem!

Do line-upu tegorocznego Open’er Festival 2020 dołączyły legendy rocka, zespół The Cure. Brytyjska grupa pojawi się na gdyńskiej scenie obok takich gwiazd jak Taylor Swift czy Kendrick Lamar

Organizatorzy Open’er Festival 2020 oficjalnie zapowiedzieli, że The Cure wystąpi podczas tegorocznej edycji trójmiejskiej imprezy. Jak się okazuje, będzie to jedyny występ brytyjskiej grupy w tym roku w Europie.

"The Cure headlinerem Open'era 2020! Absolutna muzyczna legenda wystąpi na Orange Main Stage w sobotę, 4 lipca. Z wielką dumą i radością ogłaszamy koncert kultowego zespołu, tym bardziej, że będzie to ich jedyny występ na europejskich festiwalach w tym roku! Do zobaczenia w Gdyni!" - czytamy na stronie Open’era.