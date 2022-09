Operacja "Unicorn". Wiadomo, co z pogrzebem królowej Elżbiety II

Operacja "Jednorożec" wskazuje też, co stanie się z ciałem królowej Elżbiety II. Najpierw zostanie ono przetransportowane z zamku Balmoral do oddalonej o ponad 160 km stolicy Szkocji, Edynburga. Tam szczątki monarchini spoczną w pałacu Holyrood, a następnie zostaną uroczyście przeniesione do katedry, znajdującej się na Royal Mile. W tym miejscu ciało królowej Elżbiety II będzie wystawione na widok publiczny, a poddani będą mogli składać jej honor.