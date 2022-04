Operacje oszpeciły aktorkę "Dirty Dancing". Mówi o dwóch zabiegach

Światło dzienne ujrzała wydana w USA biografia Jennifer Grey - "Out of the Corner". Tytuł nawiązuje do słów Patricka Swayze z filmu, który w pewnym momencie mówi, że "nikt nie będzie zapędzał Babe do kąta". Grey, wydając tę książkę, chce raz na zawsze rozprawić się z plotkami na swój temat i przejąć inicjatywę w przekazywaniu historii, które jej dotyczą. Aktorka w wywiadach udzielonych dla "New York Timesa" i "People", a także we fragmentach książki opisuje dwie operacje plastyczne nosa, które totalnie zmieniły jej wygląd.