Opieka nad Bogumiłą Wander pochłania ogromne kwoty. Jej mąż sprzedał dom, ale pieniądze już się skończyły

- Bywam u niej co tydzień, ale to są takie jednostronne spotkania, ponieważ ona żyje w innym świecie i nawet nie jestem pewien, czy mnie rozpoznaje. Jest to dla mnie bolesny temat. Frustruję się tym, że nic nie mogę zrobić w tej sprawie oprócz tego, że ją odwiedzam - wyznał w rozmowie z PAP Life.