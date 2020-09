Opole 2020: Kamil Czeszel najlepszym debiutantem. Emocje wzięły górę

Konflikt w "Pytaniu na śniadanie". Tomaszewska pokłóciła się z Pereą

- Jestem w szoku, nie wiem co mam powiedzieć. Mogę mieć chwilę prywaty? – zapytał nieśmiało zwycięzca. - Chciałbym podziękować rodzicom, którzy zawsze mnie wspierali i wierzyli w to, co robię.