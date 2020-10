Opublikowała wzruszający post. "Do dziś czuję w sercu żal"

Prowadząca program ślubny postanowiła odnieść się do decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Gwiazda podzieliła się z fanami także swoją historią. Janachowska wyznała, że sama straciła dziecko. "Do dziś czuję w sercu żal i tęsknotę" - wyznała.

Izabela Janachowska opublikowała wzruszający post

Gwiazda opublikowała czarno-białe zdjęcie, na którym pozuje z brzuszkiem ciążowym. "Kiedy robiłam to zdjęcie, wiedziałam, że noszę pod sercem zdrowego chłopczyka, którego spotkam za kilka tygodni. Czułam radość i spokój - najwspanialsze, co może czuć kobieta w takiej sytuacji" - tymi słowami prowadząca "I nie opuszczę cię aż do ślubu" rozpoczęła swój wpis.

Gwiazda szczerze przyznała, że "nie wie, co by zrobiła, gdyby dowiedziała się, że jej dziecko umrze w bólu chwilę po narodzinach". " Nie wiem, czy poradziłabym sobie z ogromem cierpienia. Nie wiem, czy w przypadku ciąży zagrażającej mojemu życiu podjęłabym ryzyko, że mój synek wychowywał się będzie bez mamy, ale wiem, że chciałabym mieć wybór. Nie można nikogo zmuszać do bycia bohaterem, a właśnie to próbują zrobić rządzący" - przyznała Izabela Janachowska.