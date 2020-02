Orlando Bloom przyznał się do błędu. Jedna kropka robiła różnicę

Orlando Bloom kilka dni temu pochwalił się zagadkowym tatuażem, a internauci szybko dopatrzyli się błędu. Na szczęście pomyłkę można było łatwo skorygować. A przy okazji zrobić sobie jeszcze jeden tatuaż.



Od niedawna na przedramieniu Blooma widnieje subtelny wzór, na który składa się ciąg cyfr, kropek i kresek. Aktor wrzucając fotkę na swój profil na Instagramie nie wyjawił jego znaczenia, ale fani szybko to rozgryźli. "010620110903" to miesiąc, dzień, rok i godzina narodzin syna Blooma. Kropki i kreski to imię zapisane alfabetem Morse'a. Problem polegał na tym, że zamiast "Flynn" tatuaż można było odczytać jako Frynn.