Oscary 2020: Renee Zellweger i Bradley Cooper wpadli na siebie na gali. Przed laty byli parą

Renee Zellweger i Bradley Cooper randkowali przez dwa lata. Od ich zerwania minęła już jednak prawie dekada. Wczoraj znów się spotkali.

Na szczęście, wydaje się, że nie żywią do siebie urazy. Spotkanie po latach zostało uwiecznione przez fotografów.

Zellweger i Cooper spotykali się od 2009 r., a rozstali się w 2011 r.. Zanim do tego doszło, przez kilka miesięcy ze sobą mieszkali. Podobno mieli świetny kontakt ze swoimi "teściami". I choć starali się nie mówić wiele o tym, co ich łączyło, to czasem podczas wywiadów trudno im było nie składać miłosnych deklaracji. "Po prostu ją kocham" - mówił Cooper w 2010 r. Ale ostatecznie nie udało im się stworzyć trwałego związku.