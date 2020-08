Ostatnie godziny życia Elvisa Presleya. Zmarł na oczach najbliższych

Elvis Presley zmarł 16 sierpnia 1977 we własnej posiadłości w Memphis, na dzień przed planowanym rozpoczęciem swojej kolejnej trasy koncertowej. Oficjalnie podaną przyczyną było zatrzymanie akcji serca. Z ustaleń dziennikarza Tony’ego Schermana wynika, że w ciągu ostatnich miesięcy swojego życia legendarny artysta nie przypominał dawnego siebie : "Elvis Presley stał się karykaturą. Nie jest już tak energiczny, jaki był wcześniej. Ma ogromną nadwagę. Jego umysł jest niszczony przez leki, które codziennie zażywa. Jest wyczerpany, co widoczne jest na jego występach".

- Ostatnie słowa, jakie powiedziałam do Elvisa, to była prośba, by nie zasypiał w łazience. Obiecał mi, że tego nie zrobi. Pomachał mi przed wyjściem z pokoju. Znalazłam go martwego chwilę później w łazience - powiedziała Alden.