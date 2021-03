Mąż sprzedał jej rzeczy. Halina Mlynkova nie dostała ani grosza

W ubiegłym roku do mediów trafiła informacja, że związek Haliny Mlynkovej i Leszka Wronki nie przetrwał. Wokalistka wróciła do Polski i nie chciała komentować tej sytuacji. Wyręczył ją jednak w tym Leszek Wronka, który nagrał piosenkę o rozstaniu. Utwór "Kochałaś na niby" opowiada o nieszczęśliwej miłości dwojga dorosłych ludzi.

Halina Mlynkova wyszła z małżeństwa "bardzo potrubowana"

Niedawno Halina urządziła wyprzedaż swojej garderoby. Kupujący mogli nabyć sceniczne stroje, piękne torebki oraz ubrania, które nosiła na co dzień. Gwiazda tłumaczyła, że robi to po to, by dbać o planetę. "Chcę dać im drugie życie, szczególnie że ekologia i przyszłość naszej planety leży mi na sercu" - tłumaczyła.