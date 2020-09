Ostatnie słowa Swayze'ego. Zmarł po długiej walce z rakiem

Lisa Swayze na swoim instagramowym profilu oddała hołd zmarłemu partnerowi. Umieściła jego zdjęcie z młodości i napisała: " Uhonorujmy cudownie silnego, wrażliwego i wyjątkowego mężczyznę w 11 rocznicę jego śmierci. Tak bardzo go brak ". Dodała, że w rocznicę odejścia Patricka czuje się fatalnie, zresztą jest tak już od tygodnia. Pozostaje jednak wdzięczna za czas, który mogła przeżyć ze swoim mężem. "Co za podróż!" - stwierdziła.

Patrick Swayze i Lisa byli małżeństwem przez 34 lata, aż do śmierci gwiazdora w 2009 r. Znali się jeszcze dłużej. Lisa miała tylko 14 lat, kiedy z Patrickiem połączyła ją pasja do tańca. Kilka lat później zakochali się w sobie, zamieszkali razem, wkrótce wzięli ślub. Aktor miał wtedy 23 lata. Jeszcze nie był na szczycie, ale to szybko się zmieniło.