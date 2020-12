Ostro haruje, by być w formie. Pochwalił się swoim wyrzeźbionym torsem

Były piłkarz często używa mediów społecznościowych, by dzielić się swoją pasją do fitnessu. 46-letni David Beckham mocno dba o to, by się nie zapuścić. Nawet jeśli wiąże się to z tym, że musi wykonywać ćwiczenia, za którymi szczególnie nie przepada. Dowodem na to jest jego najnowszy post na Instagramie, gdzie sportowiec chwali się swoim wyrzeźbionym torsem. W opisie czytamy, że nienawidzi pompek w podporze tyłem, które robi na koniec swojego treningu.