Ostro o Bąkiewiczu. Dziennikarka nie wytrzymała

Monika Olejnik to polska dziennikarka, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Co jakiś czas udostępnia zdjęcia, na których pokazuje, co robi w wolnym czasie. Gwiazda TVN-u równie chętnie publikuje na Instagramie swoje felietony. Tym razem zamieściła wpis o Marszu Niepodległości. Dziennikarka nawiązała w nim do obecnej władzy oraz do Roberta Bąkiewicza, który jest organizatorem Marszu Niepodległości. "Władza zblatowała się z nimi dwa lata temu" - stwierdziła Monika Olejnik.