Owsiak o Pol'and'Rock 2021. Nieoczekiwanie pomogło TVP

Czy festiwal Pol'and'Rock w 2021 r. odbędzie się? O tym w programie Newsroom WP mówił Jerzy Owsiak. Jak przyznał, wszystkie zespoły czekają na zielone światło, by dać koncert. - To ważna wiadomość. Będziemy organizować festiwal i do samego końca trzymamy się tego terminu. Nie żyjemy na pograniczu fantazji. Wiemy, że jeśli nie będzie można, to łatwiej odwołać odwołać festiwal w ostatniej chwili niż robić go na łapu capu - powiedział Owsiak. Podkreślił też, że w obliczu pandemii trzeba nauczyć się żyć na nowo. Dlatego wiele wskazuje na to, że festiwalowicze będą nie tylko nosić maseczki, ale i będą testowani na ew. obecność koronawirusa. - To dzięki telewizji publicznej, która stworzyła przepisy dla siebie. My dziś z nich mamy zamiar korzystać. Trzymamy się tych wypracowanych zasad i nawet robimy więcej - dodał Owsiak.

Rozwiń