Owsiak wbił szpilę rządzącym. "Mamy do czynienia z rozporządzeniami, które częściej powodują chaos"

Jurek Owsiak na swoim facebookowym profilu postanowił złożyć Polakom życzenia. Odniósł się w nich do pandemii, która nie odpuszcza. "Rok temu o tej porze w naszych głowach, oprócz trwogi, że dotknęła nas pandemia i pierwszy lockdown , budziły się także naturalne nastroje optymistyczne – 'A może to opanujemy?', 'A może to kwestia kilku miesięcy?'. Rok od tamtego momentu wiemy już, że świat tak szybko się z tym nie upora i musimy być przygotowani na kolejny rok, a może jeszcze następny" - napisał Owsiak.

"Dlatego moim zdaniem powinniśmy - jak najszybciej i w jak największej liczbie dziedzin naszego życia - totalnie przestawić nasze myślenie i życie na inne tory. Przestawiając na inne tory, powinniśmy stworzyć podstawy do tego, aby wszelkie systemy świata zaczęły także akceptować nasz zdrowy rozsądek w życiu z pandemią. Na razie cały czas mamy do czynienia z nakazami, rozporządzeniami, zakazami, które częściej powodują bałagan i chaos niż zapraszają nas, obywateli do współpracy, aby razem jak najbardziej korzystnie dla siebie, czyli nas wszystkich, problem rozwiązać" - stwierdził Owsiak, nawiązując do rządzących, którzy w ostatnich miesiącach zamykali kolejne branże.