Ozzy Osbourne jest w ciężkim stanie? Córka dementuje!

Media podały, że stan zdrowia Ozzy’ego Osbourne’a drastycznie się pogorszył. Muzyk miał "strasznie cierpieć i nie rozpoznawać nawet własnej żony". Na szczęście to tylko okrutny fake news.

Lider Black Sabbath w ostatnich czasach zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W październiku 2018 r. trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację z powodu infekcji dłoni. Pomimo szybkiego powrotu do zdrowia na początku 2019 r. lekarze wykryli u niego zakażenie górnych dróg oddechowych, które mogło doprowadzić nawet do zapalenia płuc. Z tego powodu wokalista musiał odwołać europejską część trasy koncertowej No More Tours 2.