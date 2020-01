Ozzy Osbourne skomentował plotki o złym stanie zdrowia. Zrobił to w swoim stylu

Ozzy Osbourne, jedna z największych gwiazd rocka i lider kultowego Black Sabbath, miał drastycznie podupaść na zdrowiu. Prawda okazała się zgoła inna, o czym muzyk nie omieszkał osobiście poinformować.

"Wspaniale rozpoczęłam 2020 rok. Cały dzień śmiałam się i spędziłam czas z ojcem. Dotarły do mnie doniesienia, sugerujące, że mój ojciec jest umierający. Czasami media przyprawiają mnie o mdłości. Nie jest tajemnicą, że tata miał w tamtym roku problemy ze zdrowiem, ale to są kompletne brednie" - napisała na Instagramie.

Na Twitterze z kolei muzyk udostępnił utwór z płyty "Down To Earth", o jakże wymownym tytule "Alive". Na wypadek gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, że jest żyw i ma się dobrze.

Niedługo po tym, jak wrócił do formy, podarował fanom najlepszy prezent. Udostępnił utwór "Under The Graveyard", zapowiadający najnowszy, wydany po blisko dziesięciu latach album. Premiera przewidywana jest na początek roku. Na YouTube można już zobaczyć teledysk do singla, nawiązujący do burzliwej młodości Ozzy'ego Osbourne'a.