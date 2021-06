Pakosińska usłyszała niepokojącą diagnozę. Dziś mówi kobietom, jak ważna jest profilaktyka

Katarzyna Pakosińska należy do gwiazd, które prowadzą zdrowy tryb życia i zachęcają do tego innych. Dbanie o siebie i stosowanie odpowiedniej diety to w jej przypadku już rutyna. Choć można byłoby powiedzieć, że jest najlepszym przykładem, że śmiech to zdrowie, artystka otwarcie opowiada o tym, by dużą wagę przykładać do profilaktyki i zapobieganiu poszczególnym schorzeniom.