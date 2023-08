Pałac Rutkowskiego popada w ruinę. Obiecał renowację zabytku, ale od lat nic się nie zmienia

Krzysztof Rutkowski wyznał w jednym z wywiadów, że pierwszy milion zarobił w 2000 r., a dziś nie ogranicza go nic poza własną fantazją. W myśl tej zasady kilka lat temu kupił sobie pałac wpisany do rejestru zabytków. Budynek był w opłakanym stanie i detektyw bez licencji zamierzał go odrestaurować. Na dobrych chęciach się jednak skończyło.