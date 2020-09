Pamela Anderson nie była żoną przez 12 dni? "To był tylko dziwaczny lunch"

Rafał Brzozowski planował ślub. Ale nic z tego

Anderson i Salomon wzięli ślub w 2007 r., ale szybko go anulowali. Uczucie jednak nie zgasło, bo w 2014 r. znowu obiecywali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Wytrzymali razem do 2015 r.

Teraz zrobiło się głośno o kolejnym romansie Pameli Anderson z osobistym ochroniarzem. Na profilu gwiazdy na Twitterze pojawiły się odnośniki do artykułów na ten temat. Pamela nie skomentowała tych rewelacji, ale napisała za to (czy raczej ktoś, kto obsługuje jej media społecznościowe), że ślub z Petersem to fikcja.

Przypomnijmy, że o rozstaniu informowali w lutym sami małżonkowie. "Dajemy sobie trochę czasu, by ponownie ocenić to, czego chcemy od życia i siebie nawzajem. Życie to podróż, a miłość to proces. Mając na względzie tę uniwersalną prawdę, wspólnie podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu decyzji o sformalizowania naszego małżeństwa" – napisała Anderson w oświadczeniu dla prasy 12 dni po ślubie.