Pamela Anderson znowu zakochana. Ostatnie małżeństwo trwało 12 dni

O nowym romansie 53-letniej gwiazdy dowiedział się portal PageSix. Znajomy pary twierdzi, że Pamela zakochała się w swoim prywatnym ochroniarzu, który pracuje dla niej od dwóch lat. Ale dopiero pandemia koronawirusa i częste przebywanie w zamknięciu zbliżyło ich do siebie. Tak bardzo, że to coś więcej niż jednorazowa przygoda.

- To facet po czterdziestce. Prawdziwy mężczyzna, w końcu. Wie, jak się z nią obchodzić. Pamela w jego towarzystwie czuje się całkowicie komfortowo i nigdy nie spuszczają siebie z oczu – mówi anonimowy informator.

W informacji nie pada nazwisko ochroniarza, ale wygląda na to, że jest to ktoś totalnie spoza show-biznesu. – Nie ma związku z Hollywood, co Pameli bardzo odpowiada – mówi źródło. Anderson jest podobno jego pierwszą klientką, ponieważ wcześniej pracował jako ochroniarz w korporacji.